В Москве глава собрания жильцов устроила погром в подъезде и попала на видео
Глава собрания жильцов выбросила оставленные москвичами в подъезде вещи на улицу.
Глава собрания жильцов дома Беловежской улице в Москве без предупреждения выбросила на улицу вещи, оставленные горожанами в подъезде. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Можайский район М125».
По данным источника, женщина в ночные часы стучалась во все двери в подъезде, выкидывала личные вещи жильцов и разбивала цветочные горшки. Все, что было оставлено людьми на лестничных клетках, включая детские коляски и велосипеды, было выброшено на улицу. А некоторые вещи оказались сломаны. Пострадавшие написали коллективное заявление в полицию.
«В суд надо подавать. У нас личное имущество портить не полагается. По закону», «Хранить личное имущество не дома тоже не полагается. Еще есть нормы — захламлять лестничные проходы запрещено», «По пожарной безопасности коридор должен быть свободный, но трогать чужие вещи — это уже слишком», «Обычно прежде, чем трогать вещи, людям по 100 раз присылают уведомления о том, что необходимо освободить места общего пользования», — прокомментировали юзеры.
Ранее мужчина разгромил коммуникации в подъезде подмосковного дома и попал на видео.