В Москве глава собрания жильцов устроила погром в подъезде и попала на видео

Глава собрания жильцов дома Беловежской улице в Москве без предупреждения выбросила на улицу вещи, оставленные горожанами в подъезде. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Можайский район М125».

По данным источника, женщина в ночные часы стучалась во все двери в подъезде, выкидывала личные вещи жильцов и разбивала цветочные горшки. Все, что было оставлено людьми на лестничных клетках, включая детские коляски и велосипеды, было выброшено на улицу. А некоторые вещи оказались сломаны. Пострадавшие написали коллективное заявление в полицию.