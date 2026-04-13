В Москве иномарка на полной скорости вылетела с моста в воду

Вечером 13 апреля в Москве в районе Вешняки автомобиль Kia на полной скорости вылетел с Горбатого моста в воду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В салоне иномарки находилось пять человек, всех их спасли. Однако двое из них находятся без сознания.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Подробностей дорожно-транспортного происшествия нет.

Ранее на проспекте Багратиона в Москве столкнулись несколько автомобилей. В одном из транспортных средств оказался зажат человек, спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.

А до этого, в тот же день, женщина потеряла управление автомобилем и на высокой скорости врезалась в жилой дом на Большой Грузинской улице.