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18:38, 24 января 2023
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В Москве отец убил сына во время застолья

В Москве отец убил сына во время застолья
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Тело убитого мужчины со множественными ножевыми ранениями обнаружено во вторник, 24 января, в квартире дома по улице Большой Черкизовской в столице, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. По предварительным данным, убийство произошло в ссоре во время застолья.

«Предварительно, в квартире находились родственники, между которыми во время распития спиртных напитков произошел конфликт», — говорится в пресс-релизе.

По данным столичной прокуратуры, по подозрению в убийстве задержан отец жертвы. Найдено орудие убийство — кухонный нож.

«На момент происшествия в квартире находился отец мужчины, который задержан. Предварительно, между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков», — сообщает надзорный орган.

Ранее сообщалось об убийстве на улице Витебской https://moslenta.ru/news/city/moskvich-zarezal-mat-i-napal-na-sestru-23-01-2023.htm в столице. 38-летний москвич убил мать 11 ударами ножа и дважды ранил сестру.

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