Опубликовано 13 мая 2026, 13:06
В Москве пенсионер устроил стрельбу по детской площадке из окна
Москвич устроил стрельбу из окна квартиры по детской площадке.
Столичные полицейские задержали пенсионера, который устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел в одном из домов в районе Орехово-Борисово Северное. 66-летний мужчина открыл огонь из пневматической винтовки в сторону детской площадки и школы во дворе дома.
Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело, мужчину отправили под домашний арест.
