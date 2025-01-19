В Москве пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указке мошенника

В Москве пенсионер выбросил с балкона 100 тысяч долларов, действуя по указке мошенника. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Злоумышленник позвонили 92-летнему пенсионеру по видеосвязи. При помощи технологии подмены изображения он выдавал себя за руководителя госоргана и убедил пожилого мужчину принять участие в мнимой операции по поимке преступников.

Мошенник угрожал москвичу обыском. Он узнал, что у пенсионера дома хранятся 100 тысяч долларов, и убедил его передать ему средства для размещения в страховой ячейке. В прокуратуре сообщили, что злоумышленник уговорил пожилого человека выбросить их с балкона после условного сигнала, который рукой подал прибывший курьер.

Сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным 20-летнего курьера, когда тот получал от пенсионера вторую часть денег.

Ранее сообщалось, что в Домодедово разоблачили альфонса, который знакомился с женщинами и обманывал их с целью хищения денежных средств. 26-летний аферист Арсений Ким признан виновным по части 2 статьи 159 УК РФ.