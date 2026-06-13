В Москве пенсионерка лишилась 26 миллионов рублей после СМС от мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Злоумышленники отправили женщине сообщение с требованием позвонить по номеру телефона, так как ее личные данные якобы находятся под угрозой.

«Таким способом аферисты втянули 65-летнюю москвичку в свою мошенническую схему и похитили у нее 26 миллионов рублей, доставшиеся ей по наследству», — уточнили в ведомстве.

Женщина перезвонила мошенникам, ей ответил якобы специалист федерального казначейства и убедил ее передать деньги курьеру, чтобы положить их на «безопасный счет». Также пострадавшую убедили купить золотые монеты и слитки, которые она также передала злоумышленникам.

Ранее в Москве молодой человек вскрыл сейф отца и отдал золотые слитки девушке-курьеру, подосланной мошенниками. В итоге его обманули на 13,3 миллиона рублей.