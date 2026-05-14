Опубликовано 14 мая 2026, 17:051 мин.
В Москве пенсионерка показала соседям экстрим-шоу
Пенсионерка в Москве вылезла из окна, чтобы разбить веранду на чужом балконе.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Пожилая москвичка показала соседям экстрим-шоу — женщина вылезла из окна, встав на крышу соседского балкона, чтобы разбить там мини-веранду. Кадрами делится Telegram-канал «112».
На видео попал момент, как пенсионерка забирается обратно в квартиру. Под ее ногами стоят горшки с растениями. При этом изнутри квартиры ей никто не помогает залезть в жилище, несмотря на то что от соседского балкона до окна довольно приличное расстояние.
Ранее жительница Москвы оборудовала себе зеленый уголок на крыше первого этажа жилого дома на северо-востоке города — на Проспекте Мира. Ситуацию сняла на видео другая горожанка, ролик распространился в сети.