В Москве подросток покончил с собой

На востоке Москвы под окнами гостиницы нашли мертвым 17-летнего подростка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, несовершеннолетний покончил с собой. «Тело погибшего нашли возле одной из гостиниц на Измайловском шоссе», — рассказал собеседник агентства. Других подробностей о происшествии не приводится.

