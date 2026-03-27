27 марта 2026
В Москве подросток покончил с собой
ТАСС: 17-летнего подростка нашли мертвым около гостиницы в Москве.
На востоке Москвы под окнами гостиницы нашли мертвым 17-летнего подростка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, несовершеннолетний покончил с собой. «Тело погибшего нашли возле одной из гостиниц на Измайловском шоссе», — рассказал собеседник агентства. Других подробностей о происшествии не приводится.
