В Москве подросток умер после курения электронной сигареты в ванне

16-летний подросток умер после курения электронной сигареты в горячей ванне. По данным SHOT, парню стало плохо, когда он закончил водные процедуры.

По словам тети погибшего, парень любил вейп. В тот вечер он вышел после курения из ванной комнаты, а через час его стошнило. Москвич поставил рядом с кроватью таз и лег спать. Утром родственница проверила парня — он дышал. Однако спустя несколько часов ей позвонила дочь, сообщив, что подросток не просыпается и ни на что не реагирует.

Приехавшие на место медики констатировали его смерть. На данный момент выясняется точная причина. Известно, что школьник находился на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за использование вейпа в общественном месте.

Ранее в Подмосковье подростка нашли мертвым в его кровати. Рядом лежал вейп, который, предположительно, и стал причиной смерти.