В Москве полицейские помогли беременной женщине добраться до больницы

Московские полицейские оперативно доставили беременную женщину в больницу на служебной машине. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«На ул. Большая Академическая к сотрудникам второго специального полка обратилась женщина. У нее начались роды, супруг вез ее в больницу, но пара попала в серьезный затор. Полицейские действовали мгновенно: пересадили женщину в служебную машину и со спецсигналами доставили в родильное отделение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вскоре стражи порядка узнали, что на свет появился здоровый мальчик. На выписке полицейские приехали поздравить маму и малыша, вручили цветы. Женщина поблагодарила стражей порядка за оперативность, неравнодушие и отзывчивость.

Ранее сообщалось, что восемь человек спасли во время пожара в жилом доме в Москве. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб сумели потушить пожар и спасли восемь жильцов дома. Среди них трое детей и беременная женщина.