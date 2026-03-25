В Москве проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток на осложнения

Россздравнадзор проверит работу московского пластического хирурга после многочисленных жалоб пациенток на осложнения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

«Росздравнадзор просит пострадавших женщин предоставить информацию об инцидентах для принятия мер реагирования», — заявили там.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы осталась с кривым носом и загноившейся грудью после пластической операции у хирурга, арендовавшего кабинет в частной клинике. По данным Telegram-канала Shot, за неудачное увеличение груди, ринопластику и липоскульптуру на животе девушка заплатила 650 тысяч рублей.