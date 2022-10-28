В Москве резко вырос спрос на антидепрессанты сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Центра развития перспективных технологий. По данным аналитиков, продажи успокоительных в столице в сентябре увеличились на 21 процент по сравнению с августом.

«За девять месяцев 2022 года россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов, что на 48 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей страны на эти лекарства в текущем году оказалась на 70 процентов больше, чем в прошлом, и достигла пяти миллиардов рублей», — цитирует агентство источник.

Уточняется, что чаще всего антидепрессанты покупали жители Москвы (1,3 тысячи упаковок на 10 тысяч лиц взрослого населения), Санкт-Петербурга (1,2 тысячи) и Московской области (976 упаковок).

За девять месяцев этого года производство отечественных препаратов для терапии депрессии выросло на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, добавляет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг регионов по количеству страдающих депрессией жителей. В столице по результатам исследования от депрессии лечится каждый второй житель, в области — каждый девятый.