23:06, 04 августа 2023
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В Москве робот перевел через дорогу другого робота и попал на видео
В Москве робот в одежде перевел через дорогу робота-доставщика и умилил пользователей сети.
Кадр: видео Telegram-канал «Новости Москвы»
Антропоморфный робот в человеческой одежде перевел по зебре через дорогу робота-доставщика на колесах и попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы». Увиденное умилило пользователей сети.
«Давно пора внедрять это в массы. Весело и нестандартно. Главное, чтобы у роботов был лимит на развитие», «Улыбнуло», «Как мило!», «Он такой милый, в штанишках», «Модный», «Двойное умиление», «Ого, технологии идут вперед», — прокомментировали юзеры.
Ранее рабочие спасли застрявшего на стройплощадке робота-курьера в Москве.