В Москве робот перевел через дорогу другого робота и попал на видео

«Давно пора внедрять это в массы. Весело и нестандартно. Главное, чтобы у роботов был лимит на развитие», «Улыбнуло», «Как мило!», «Он такой милый, в штанишках», «Модный», «Двойное умиление», «Ого, технологии идут вперед», — прокомментировали юзеры.

Ранее рабочие спасли застрявшего на стройплощадке робота-курьера в Москве.