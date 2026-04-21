В Москве с начала СВО приостановили списание долгов с военных почти на 10 млрд.

С начала специальной военной операции в Москве приостановили списание долгов с военных почти на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка ФССП России. Приостановлено более 73 тысяч исполнительных производств.

«Приостановлено 73 238 исполнительных производств на сумму почти 9,5 миллиардов рублей в отношении должников, призванных на военную службу, а также участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали о случае, когда многодетная мать обнаружила, что на ее муже, который находится в зоне СВО, числятся долги по кредитам, и в связи с этим возбуждены исполнительные производства. Она обратилась на личный прием в ГУ ФССП России по Москве, и все производства были прекращены в установленном законом порядке.

Как напомнили в ФССП, с 1 декабря 2024 года производства по неисполненным кредитам и ипотеке до 10 миллионов рублей в отношении лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы на год и более, а также их супругов, прекращаются.

