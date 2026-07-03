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Опубликовано 03 июля 2026, 16:07
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В Москве смягчили приговор забившей кальян на куличе девушке

Московский суд назначил 200 часов работ забившей кальян на куличе девушке.
В Москве смягчили приговор забившей кальян на куличе девушке
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президиум Мосгорсуда принял решение об освобождении Ксении Белоусовой, которая весной текущего года записала скандальное видео с курением кальяна на куличе в одном из московских баров. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве альтернативного наказания девушке назначены 200 часов обязательных работ.

«Президиум (...) исключил из вердикта пункт о прекращении действия условного срока для Белоусовой К.И., установленного Лефортовским районным судом столицы еще 12 августа 2025 года», — отмечается в официальном заявлении ведомства.

Первоначально девушка была приговорена к реальному тюремному заключению сроком на три года и 25 суток. Столь суровая мера была избрана по той причине, что правонарушение было совершено в период действия испытательного срока за незаконное хранение запрещенных веществ. Однако после пересмотра дела она избежит колонии: ей оставили только прежний условный срок, который она будет отбывать без изоляции от общества под надзором уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее сделавшая кальян на куличе во время пасхальных праздников россиянка раскаялась и попала на видео.

Автор:Анастасия Алимпиева
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