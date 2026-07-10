В Москве увеличилось число многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и соцзащиты.

За 15 лет многодетных семей в городе стало в четыре раза больше — их число достигло 250 тысяч. В семьях воспитывают около 640 тысяч детей.

В ведомстве добавили, что все многодетные семьи могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки: ежемесячные выплаты, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта.

Кроме того, дети получают бесплатное питание в школах и детских садах, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а родители имеют право на бесплатную парковку в городе.

Ранее в самой многодетной династии Подмосковья родился 41-й ребенок.