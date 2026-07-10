Опубликовано 10 июля 2026, 19:141 мин.
В Москве увеличилось число многодетных семей
Число многодетных семей в Москве выросло в четыре раза за 15 лет.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В Москве увеличилось число многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и соцзащиты.
За 15 лет многодетных семей в городе стало в четыре раза больше — их число достигло 250 тысяч. В семьях воспитывают около 640 тысяч детей.
В ведомстве добавили, что все многодетные семьи могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки: ежемесячные выплаты, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта.
Кроме того, дети получают бесплатное питание в школах и детских садах, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а родители имеют право на бесплатную парковку в городе.
Ранее в самой многодетной династии Подмосковья родился 41-й ребенок.