В Москве возле храма сняли на видео задержание голого мужчины

На кадрах, снятых из проезжающей машины, трое правоохранителей пытаются надеть наручники на лежащего на асфальте обнаженного мужчину.

Ранее, в августе 2022 года, в подмосковном Одинцове голая девушка станцевала перед незнакомыми людьми на улице и попала на видео. Пользователи предположили, что она проиграла спор.