12:19, 17 марта 2023
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В Москве возле храма сняли на видео задержание голого мужчины
Голого мужчину у храма в Москве задержала полиция.
Очевидцы сняли на видео задержание голого мужчины у храма Живоначальной Троицы на территории Новой Москвы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».
На кадрах, снятых из проезжающей машины, трое правоохранителей пытаются надеть наручники на лежащего на асфальте обнаженного мужчину.
Ранее, в августе 2022 года, в подмосковном Одинцове голая девушка станцевала перед незнакомыми людьми на улице и попала на видео. Пользователи предположили, что она проиграла спор.