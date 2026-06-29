В Москве выбрали лучшего водителя электробуса

В столице подвели итоги конкурса «Московские мастера» среди водителей электробусов, лучшим стал Олег Гордиенко, который работает на маршрутах северо-востока Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«По поручению мэра Москвы постоянно улучшаем для наших сотрудников условия труда. Их профессионализм гарантирует безопасность и комфорт поездок миллионов пассажиров», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов.

Заместитель мэра также отметил, что работа водителем в «Мосгортрансе» дает ряд преимуществ. В их числе — конкурентная заработная плата, социальный пакет, различные бонусные программы, включая «приведи друга», обучение за счет работодателя, оплата получения категории D, а также удлиненный отпуск продолжительностью 42 дня.

В апреле Ликсутов сообщил, что более миллиарда поездок совершили пассажиры на московских электробусах с 2018 года. За счет замены автобусов на новый экологичный вид транспорта удалось избежать выброса в атмосферу около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и порядка 300 тысяч тонн углекислого газа, в результате воздух в Москве стал чище.