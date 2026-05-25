В Москве вынесли приговор колумбийскому наркопроизводителю

В Москве вынесли приговор гражданину Колумбии за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Согласно сообщению, дело в отношении Вака Руиса Анхеля Мария рассмотрел Бутырский районный суд Москвы и признал его виновным по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Как оказалось, колумбиец в гараже получил наркотическое средство, переупаковал его и привез в арендованную квартиру для хранения, фасовки и последующего сбыта. За эти действия Вака приговорили к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее конопляную плантацию высадил на тещиной даче 37-летний житель Москвы, из-за чего оказался под следствием.