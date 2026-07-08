В Москве задержали двух мужчин за ограбление магазина с алкоголем

Полиция московского района Южное Медведково задержала двух молодых мужчин за ограбление магазина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по столице.

«Злоумышленники действовали по следующей схеме: один ждал у входа, второй вынес пылесос, электронику и алкоголь. Один из налетчиков был задержан охраной на месте, второго полицейские вычислили по камерам видеонаблюдения уже на следующий день», — указано в сообщении.

Отмечается, что все украденные товары были возвращены владельцу. В отношении грабителей было возбуждено уголовное дело.

Ранее в московском переходе попытка ограбления закончилась поножовщиной. Инцидент произошел в переходе станции метро «Орехово» на юге Москвы.