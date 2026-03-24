В Москве задержали иностранца с заминированными стельками для бойцов СВО

В Москве задержали иностранца, планировавшего отправить в зону специальной военной операции (СВО) заминированные стельки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина 1994 года рождения был задействован в контрабандном канале поставки, организованном спецслужбами Украины. По заданию куратора он получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами (СВУ), которые были закамуфлированы под стельки для обуви с подогревом, и должен был провезти их под видом гуманитарной помощи из Польши транзитом через Белоруссию.

По заключению специалистов-взрывотехников, мощность каждого СВУ составила 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте.

