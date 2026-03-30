В Москве задержали лжериелтора, присвоившего 6,6 миллиона рублей

В Москве оперативники задержали псевдориелтора. Он присвоил 6,6 миллиона рублей своей клиентки, сообщает ГУ МВД России по городу в мессенджере Max.

Как уточняется, жертвой злоумышленника стала жительница Подмосковья. Она решила приобрести нежилое помещение на Береговой улице. Познакомилась с мужчиной, который представился как риелтор, и согласилась на его помощь при проведении сделки.

Новый знакомый вызвался быть посредником, а потерпевшая доверилась и перевела ему крупную сумму — 6 миллионов 600 тысяч рублей. Сделка не состоялась, деньги исчезли. Позже 43-летнего уроженца ХМАО задержали на Аминьевском шоссе

Фигурант, который успел потратить чужие деньги, заключен под стражу. Детали и все обстоятельства преступления устанавливаются.

