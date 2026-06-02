В Москве задержали укравшую драгоценности из двух ювелирных магазинов.

Сотрудники полиции задержали жительницу Московской области по подозрению в краже ювелирных изделий из магазинов, расположенных в Спиридоньевском переулке и на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Под видом покупателя она просила показать ей ювелирные изделия и во время примерки незаметно прятала их в карманы одежды, после чего уходила», — говорится в сообщении.

Размер причиненного ущерба оценивается примерно в 328 тысяч рублей. У подозреваемой была обнаружена часть похищенных украшений. В ее отношении возбуждено уголовное дело, по которому максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы. На время расследования женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в московском аэропорту Внуково задержали женщину, перевозившую украшения на общую сумму около двух миллионов рублей. 56-летняя женщина прибыла в Москву из США транзитом через Турцию. Перед этим она побывала в Италии, откуда привезла браслет и серьги марки Bulgari, а также кольцо бренда Mattioli.