В Москве задержали женщину в розыске за неуплату алиментов

Сотрудники Росгвардии задержали на северо-западе Москвы женщину, находившуюся в розыске за неуплату алиментов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

«Стражи правопорядка получили информацию о том, что в районе Химкинского бульвара находится гражданка, скрывающаяся от правосудия», — сказано в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили и задержали разыскиваемую в подъезде жилого дома. 34-летняя женщина находилась в федеральном розыске за уклонение от уплаты алиментов, отметили в пресс-службе.

Как уточняется, задержанная была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье раскрыли число отцов, не желающих платить алименты своим детям. Больше 22 тысяч ушедших из семьи мужчин отказываются делать это.