В Москве задержали женщину за дебош в хостеле

В Москве сотрудники Росгвардии задержали женщину за дебош в хостеле, об этом сообщает АГН «Москва».

Отмечается, что 44-летняя жительница Перми в состоянии алкогольного опьянения начала вести себя агрессивно в хостеле на улице Монтажной на востоке столицы.

Персонал отказался заселить ее, после чего посетительница перешла на нецензурную брань, угрожала сотрудникам и сломала стул. Работники хостела пытались самостоятельно успокоить женщину, однако не справились и обратились к правоохранителям. Дебоширку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве мужчина перепутал остановки и с досады разбил окно автобуса.