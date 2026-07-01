В Москве запретили отказывать в соцвыплатах ребенку без постоянной регистрации.

Мосгорсуд защитил право малолетнего ребенка на получение социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда указала, что регистрация не совпадает с понятием "место жительства" и сама по себе не может служить условием реализации прав граждан», — отмечается в заявлении.

Женщина, переехавшая в Москву вместе с малолетней подопечной, оспорила отказ в выплате пособия на содержание ребенка, который был мотивирован отсутствием постоянной регистрации. Несмотря на отказ районного суда, Мосгорсуд признал решение органов опеки незаконным и обязал пересмотреть вопрос о назначении выплат.

Ранее школьник из Москвы смог через суд доказать, что не пользовался телефоном на Всероссийской олимпиаде. В 2024 году Артема лишили звания призера олимпиады из-за подозрений жюри. Эксперты посмотрели записи с камер видеонаблюдения и решили, что движения юноши якобы указывают на использование телефона.