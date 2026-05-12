Опубликовано 12 мая 2026, 13:491 мин.
В Москве жестоко убили уроженца Гвинеи
112: В Москве безработный сын сломал гортань отцу и бросил его в квартире.
Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com
68-летнего уроженца Гвинеи жестоко убили в Москве. Подробности сообщает Telegram-канал «112».
Мужчину с тяжелыми травмами обнаружили в квартире дома на улице Обручева. Сообщается, что у него была сломана гортань. Пострадавшего госпитализировали, однако не смогли спасти.
По данным источника, на мужчину мог напасть его собственный сын. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
