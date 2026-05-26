Опубликовано 26 мая 2026, 08:231 мин.
В Подмосковье дети разбили лобовое стекло машины капитошкой
В Подольске дети разбили лобовое стекло авто сброшенным с высоты пакетом с водой.
В подмосковном Подольске дети разбили лобовое стекло машины капитошкой – пакетом с водой, сброшенным с высоты. Инцидент попал на видео. Ролик опубликовали в сообществе «Типичный Подольск» во ВКонтакте.
На кадрах видно, что в момент сброса капитошек внизу проходил мужчина. Первый пакет с водой упал рядом с ним, после чего он отскочил в сторону. Следующая капитошка приземлилась на то место, где прохожий стоял несколько секунд назад.
Уточняется, что мужчина не пострадал. Однако один из «снарядов» разбил лобовое стекло припаркованной рядом машине.
Ранее стало известно, что гражданина одной из стран Западной Африки, бегавшего голышом в подмосковном поселке Нахабино, обязали покинуть Россию.