В Подмосковье директор завода избил активиста и забил его собаку вилами

В Подмосковье бизнесмен разбил голову активисту Александру Половинкину и забил его собаку вилами. Об этом рассказал сам пострадавший, передает MSK1.RU.

Инцидент произошел в деревне Пирогово около дома активиста и автора Telegram-канала «Наше Пирогово». По словам мужчины, директор завода взял вилы и направился на его участок, где напал на охранявшую двор немецкую овчарку. Затем он напал на самого Половинкина, избивая его кирпичом по голове до потери сознания.

Очнувшись, активист почувствовал слабость и сильную боль по всему телу. Раненую собаку отвезли в клинику, но спасти животное не удалось. Половинкин связал нападение с личной неприязнью — до этого напавший разрушил пожарный проезд, благоустройством которого занимался активист.

