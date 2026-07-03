В Подмосковье мужчина пришел на разборки с пистолетом и отправил подростка в больницу

Мужчина пришел на разборки с подростками с травматическим пистолетом в подмосковном Раменском. По данным Baza, все началось с того, что две компании не поделили спортивную площадку, после чего в дело вмешался взрослый — отец одного из ребят.

Когда начался конфликт, мужчина открыл огонь и попал в грудь 19-летнему Артему. Пуля застряла, пошла кровь. Подростка срочно госпитализировали. Он перенес две операции.

Возрастной зачинщик конфликта задержан, возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест.

Ранее в Москве произошло нападение на мужчину, которого называют потомком поэта Александра Пушкина. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что его избили, ограбили и ранили.