В Подмосковье нигериец воспользовался сходством во внешности и продал машину друга

В Подмосковье нигериец, воспользовавшись сходством во внешности, продал машину друга. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, передает РИА Новости.

Владелец автомобиля разместил объявление о продаже и попросил соотечественника, свободно владеющего русским языком, помочь в общении с покупателями, передав тому ключи и документы.

Приятель продал машину автосалону по паспорту владельца, потому что на фото мужчины оказались похожи, а выручку оставил себе, после чего перестал отвечать на звонки. Злоумышленника задержали, ему грозит ответственность за мошенничество.

