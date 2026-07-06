В Подмосковье осудят маньяка-убийцу спустя 20 лет после совершения преступлений

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области раскрыли серию дел более чем 20-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об убийствах и изнасилованиях девяти девушек и убийстве одного мужчины. В них подозревают 50-летнего жителя Новосибирской области. Как удалось выяснить СК, во время учебы в Московском регионе в 2002 году он по ночам нападал на девушек, причинял им повреждения, лишающие возможности оказать сопротивление, после чего совершал сексуальное насилие, а затем убивал.

Нападение на трех своих жертв он совершил на территории Бабушкинского района города Москвы. Еще на одну девушку напал в лесопарке в городе Подольске. Затем в один день он убил двух девушек в городе Пушкино в центральном городском парке, а спустя некоторое время там же совершил нападение на мужчину. Еще двух девушек он изнасиловал и убил на северо-востоке Москвы. Последней столичной жертвой маньяка стала студентка московского вуза родом из Перу. С ней он расправился в Химках. После чего мужчина вернулся в Новосибирскую область.

На протяжении долгих лет преступления оставались нераскрытыми. Однако в июле 2024 года при изучении архивных уголовных дел следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД России увидели «серию» и возобновили расследование убийств молодых девушек. Им удалось выйти на след маньяка и задержать его. На допросе мужчина подтвердил свою причастность ко всем преступлениям, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств.

Кроме того, оказалось, что с 2020 года он совершал преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, предварительно склоняя ее к употреблению алкоголя.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Раменском муниципальном округе было возбуждено уголовное дело против 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже алкоголя из деревенского магазина.