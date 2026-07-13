В Подмосковье осудят мужчину за нападение на пассажира автобуса

Мужчину осудят за нападение с ножом на пассажира автобуса в Зеленограде. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия")», — сообщили представители ведомства.

Следствие установило, что злоумышленник спровоцировал словесный конфликт с пассажиром в общественном транспорте, после чего несколько разу ударил его складным ножом в область шеи. Пострадавший получил колото-резаные раны.

В данный момент нападавшего задержали. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.

Ранее иностранца задержали за сексуальное насилие над ребенком. Все произошло в столичном общественном транспорте.