В Подмосковье отметили рост числа избирателей

В Подмосковье фиксируется рост числа избирателей, в сентябрьских выборах смогут поучаствовать свыше шести миллионов жителей региона. Об этом в интервью 360.ru сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Московская область — динамично развивающийся регион, в том числе с точки зрения увеличения числа избирателей. Мы фиксируем от года к году рост избирателей и, как следствие, увеличение нагрузки на подготовку членов избирательных комиссий и организаторов. Численность избирателей Московской области — 6,1 миллиона», — отметил он.

Избирательная система Московской области является самой крупной в России — как указал Березкин, в ней задействованы 36 тысяч членов участковых комиссий. Организации процесса поспособствуют территориальные избирательные комиссии, всего их создано 56. Самое крупное число избирателей зарегистрировано в Балашихе.

На прошлых выборах в Госдуму, в 2021 году, явка в Москве составила около 50 процентов. Тогда мэр столицы назвал ее небывалой и выразил уверенность, что россияне определили судьбу государства.