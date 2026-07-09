В Подмосковье попытка ограбления гипермаркета супругами обернулась неудачей

Попытка ограбления гипермаркета супружеской парой в Подмосковье обернулась неудачей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, передает агентство «Москва».

Утверждается, что росгвардейцы прибыли на место преступления в Пушкино после поступления сигнала «тревожной кнопки». Мужчина и женщина воспользовались отсутствием персонала в торговом зале и стали снимать магниты с товаров.

Женщина, явно разбирающаяся в косметических новинках, заполняла карманы своей верхней одежды помадами и тушью, в то время как еe супруг подобрал себе наушники и карту памяти. На кассе неудавшиеся мастера маскировки оплатили лишь мелкие товары с низкой стоимостью», – говорится в сообщении. Скрыться злоумышленникам не удалось — на выходе из магазина их уже ждали сотрудники Росгвардии.

Ранее житель Подмосковья разбил тарелку «на счастье» и был задержан. Мужчина устроил погром в магазине, оцененный в 200 тысяч рублей. В отделе житель Люберец заявил, что первая тарелка была разбита «на счастье», а дальше, «войдя во вкус», ему захотелось разбить еще.