В Подмосковье проводили первых срочников 2026 года

На сборном пункте военкомата Московской области в Балашихе состоялась первая отправка срочников весеннего призыва 2026 года. Как пишет «Московский комсомолец», всего из Подмосковья с 1 апреля по 15 июля планируют направить к местам службы более шести тысяч человек.

Перед отправкой в войска все молодые люди прошли медицинский осмотр и получили форму.

Представители военкоматов отметили, что сейчас призывники стали все чаще выбирать службу в Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, а также в подразделениях спецназа.

Срочников не отправляют на новые территории Российской федерации и в зону боевых действий.

В соответствии с новыми правилами, призыв теперь походит круглый год, повестки призывникам приходят на Госуслугах. Однако отправляют срочников в армию дважды в год -- весной и осенью.

В текущем году призыву подлежат более 260 тысяч мужчин от 18 до 30 лет.

