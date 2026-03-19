В Подмосковье раскрыли взяточничество среди газовиков и предпринимателей

Пятерых газовиков и десять предпринимателей в Подмосковье обвинили во взяточничестве, передает Следственный комитет РФ.

По его заявлению, с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО «Мособлгаз» вместе с подчиненной, ведущим инженером, получили через посредников от представителей бизнеса более 10 взяток на общую сумму более 9 миллионов рублей. За это они выдавали техусловия для подключения к газовым сетям, а также позволяли увеличить объемы потребляемого газа.

Предъявлены обвинения 15 фигурантам, пятеро из которых — действующие и бывшие сотрудники «Мособлгаза», остальные — представители коммерческих структур. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток, даче взяток и посредничестве во взяточничестве.

В прошлом году работа по плановой проверке домов в центре столицы вызвала активное обсуждение в соцсетях. Одни москвичи считают, что отключать дома от газа из-за обнаруженных нарушений в квартирах нельзя. Другие объясняют, что никакого криминала тут нет.