В Подмосковье сестры написали ложное заявление о групповом изнасиловании

В Подмосковье две сестры написали заявление об изнасиловании, а затем отозвали его, сообщает издание Baza.

Как рассказали полицейским девушки, они сильно перебрали с алкоголем в местном клубе и над одной из них надругались трое мужчин, после чего они написали заявление в правоохранительные органы.

Однако, по словам подозреваемых, они просто отвезли пьяных девушек в квартиру своего знакомого, чтобы с ними ничего не произошло. Утром мужчины проводили сестер домой, факт насилия они при этом полностью отрицали.

Экспертиза подтвердила, что изнасилования не было. После этого женщины снова обратились к полицейским и отозвали свое заявление.

Ранее был задержан один из напавших на несовершеннолетних москвичек в лесу насильников.