В Подмосковье сотрудницы банка украли у клиентов десятки миллионов рублей

Три сотрудницы отделения банка в Подмосковье украли у клиентов более 28 миллионов рублей. Сделали они это при помощи дубликатов карт, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в «Макс».

«Злоумышленницы, работавшие в банковском офисе, изготавливали дубликаты карт вкладчиков и отключали уведомления на их мобильных телефонах», — объяснила она.

По словам Волк, это позволяло незаметно снимать денежные средства со счетов клиентов и переводить их на собственные счета, а также на карты родственников и знакомых. Далее похищенные деньги обналичивались.

На данный момент подозреваемые задержаны. Возбуждено дело о краже, фигурантки отправлены под домашний арест.

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