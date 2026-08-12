В Подмосковье треш-стримеров два года держали в рабстве в элитном поселке

В элитном подмосковном поселке «Горки-2» инвалидов удерживали в рабстве и заставляли калечить друг друга на камеру ради донатов. Как сообщает Telegram-канал Mash, двое мужчин с инвалидностью — 23-летний Юрий (без пальцев на руке) и 21-летний Руслан (с задержкой психического развития) — два года находились в фактическом рабстве у главы ПЖК по имени Гияз.

По данным канала, потерпевшим обещали работу на КПП с жильем, питанием и зарплатой 25 тысяч рублей, однако по прибытии у них отобрали документы, поселили в недостроенный сарай и не стали платить. Их пенсии по инвалидности также забирали, а за любые провинности штрафовали.

Кроме того, как утверждают сами пострадавшие, Гияз принуждал их сниматься в треш-стримах, где они избивали друг друга палками и давали пощечины за донаты, которые тоже забирал себе.

Накануне общественники из организации «Альтернатива» вытащили молодых людей из неволи. Процесс освобождения был снят на видео. На кадрах видно, как охранник не хочет пропускать машину с волонтерами через КПП, а также то, как некий мужчина на машине преследует спасенных ребят. Правоохранительные органы пока официально не комментировали инцидент.

В июне неизвестный мужчина пытался подставить стримера Recrent. Он позвонил от его имени в полицию и сделал признание, что он якобы при игре в дартс попал ножом жене в голову.