В Подмосковье троих мужчин осудили за разбой и похищение подростка

В подмосковных Люберцах троих мужчин осудили за разбой и похищение подростка. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Суд установил, что в августе 2025 года один из фигурантов открыто похитил имущество несовершеннолетнего. На следующий день в сговоре с двумя знакомыми он пригласил подростка, чтобы якобы вернуть ему имущество.

Трое мужчин заманили парня в автомобиль, удерживали там насильно, угрожая бейсбольной битой и ножом, и требовали выкуп за освобождение. Подросток занял у знакомых 12 тысяч рублей и перевел их на счет одного из похитителей.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на срок от пяти до девяти лет. Двое будут отбывать его в колонии строгого режима, и один в колонии общего режима.

Ранее в Москве мошенницы обманули школьника на 16 миллионов рублей. Женщины представились сотрудницами «службы домофона» и по телефону убедили 17-летнего подростка сообщить код из СМС, поверить «во взлом "Госуслуг"» и финансирование запрещенной деятельности.