Водитель маршрутки отказался везти женщину с коляской и попал на видео

Водитель подмосковной маршрутки отказался везти пассажира с коляской и попал на видео. Кадры, сделанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы».

По имеющейся информации, отказ везти женщину с ребенком водитель аргументировал тем, что детская коляска занимает четыре места в салоне. В ролике видно, как другие пассажиры вступили за женщину, однако исход этого инцидента остался неизвестным.

Ранее таксисты набросились с кулаками на водителя маршрутки в подмосковном Подольске.