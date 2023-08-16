02:20, 16 августа 2023
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Водитель маршрутки отказался везти женщину с коляской и попал на видео
Водитель подмосковной маршрутки отказался везти женщину с детской коляской .
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
Водитель подмосковной маршрутки отказался везти пассажира с коляской и попал на видео. Кадры, сделанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы».
По имеющейся информации, отказ везти женщину с ребенком водитель аргументировал тем, что детская коляска занимает четыре места в салоне. В ролике видно, как другие пассажиры вступили за женщину, однако исход этого инцидента остался неизвестным.
Ранее таксисты набросились с кулаками на водителя маршрутки в подмосковном Подольске.