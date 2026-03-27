В Подмосковье вынесли приговор убийце пенсионерок

Мособлсуд приговорил к 22 годам лишения свободы Юрия Филькина, напавшего в Подмосковье на 10 пенсионерок и убившего двух из них. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Первые восемь лет мужчина проведет в заключении в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Суд установил, что в начале 2020-х годов Филькин совершил 12 особо тяжких преступлений, связанных с насильственным завладением имуществом одиноких пожилых женщин. Он использовал оружие и удушающие приемы, в результате которых две пенсионерки скончались.

Ранее в Лыткарино подростки поиздевались над пенсионером и засняли все на видео