Опубликовано 27 марта 2026, 13:56
В Подмосковье вынесли приговор убийце пенсионерок
Мособлсуд приговорил к 22 годам заключения Филькина, убившего двух пенсионерок.
Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области»
Мособлсуд приговорил к 22 годам лишения свободы Юрия Филькина, напавшего в Подмосковье на 10 пенсионерок и убившего двух из них. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Первые восемь лет мужчина проведет в заключении в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Суд установил, что в начале 2020-х годов Филькин совершил 12 особо тяжких преступлений, связанных с насильственным завладением имуществом одиноких пожилых женщин. Он использовал оружие и удушающие приемы, в результате которых две пенсионерки скончались.
