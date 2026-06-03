В Подмосковье задержали обещавших вернуть участника СВО из плена аферистов

В Подмосковье задержали мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции (СВО) из плена за три миллиона рублей. Об этом ТАСС рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Домодедово задержали двоих уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте 42 и 44 лет, подозреваемых в мошенничестве», — сообщила она.

По информации следствия, один из задержанных узнал, что у его знакомого на СВО пропал отец. С помощью мошеннической схемы он решил выманить у потерпевшего крупную сумму денег — притворяясь, что связывается с высокопоставленными сотрудниками силовых структур, мошенник пообещал вернуть мужчину из украинского плена за 2,8 миллиона рублей.

Петрова рассказала, что полиция оперативно установила личности аферистов. Позже в ходе обыска в их квартирах нашли телефон, с которого велись переговоры, а также выманенные деньги.

Ранее в Подмосковье начали собирать электромобили для полиции. Новый транспорт будет использован для работы правоохранительных органов при обеспечении массовых мероприятий в мегаполисах.