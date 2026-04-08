В Подмосковье задержали разбившего витрину аптеки кирпичом мужчину

В Люблино задержали мужчину за разбойное нападение на аптеку. Об этом АГН «Москва» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В аптеку на улице Судакова под видом покупателя зашел мужчина. Достав из-под куртки кирпич, он разбил стеклянную перегородку кассы и, угрожая физической расправой, потребовал выручку», — сообщили представители ведомства.

В итоге напуганная фармацевт отдала ему все деньги из кассы, после чего преступник скрылся. Однако на воле он пробыл недолго — по горячим следам 27-летнего жителя Владимирской области задержала полиция. В отношении него возбудили уголовное дело о разбое. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

