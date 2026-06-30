В подмосковном игровом центре накормили детей ягодами со стеклом

Двоих детей госпитализировали из развлекательного центра в подмосковном Пушкино после того, как их накормили ягодами со стеклом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации Mash, после употребления ягод пострадали две сестры в возрасте трех и десяти лет — их госпитализировали. Еще пятеро детей от 8 до 14 лет, также пробовавших клубнику, находятся под наблюдением медиков.

Как утверждается, ягоды принесли родители одного из детей и попросили сотрудников центра подать их на стол. По предварительным данным, одна из работниц разбила посуду, из-за чего осколки стекла могли попасть в емкость с клубникой. Стекло обнаружила одна из матерей, когда брала ягоду из общей тарелки.

Владелец центра, в свою очередь, заявил, что детей осмотрели врачи, однако никаких повреждений у них не выявили.

Ранее в столичной Морозовской больнице врачи спасли 10-летнего ребенка, достав из его носа 16 магнитов. Врачи смогли оперативно извлечь все 16 магнитов из носа мальчика — для этого они использовать петлю. Все прошло без осложнений, но ребенка попросили впредь быть осторожнее с такими предметами.