В программе Мясникова предупредили об опасности лечения пчелиным ядом

Об опасности лечения пчелиным ядом телезрителей предупредили эксперты программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», ведущим которой является врач и телеведущий Александр Мясников.

Врачи рассказали, что пчелиный яд может быть использован при лечении варикозного расширения вен и болях спине, но призвали с осторожностью относиться к такому виду терапии. У некоторых пациентов апитоксин может вызвать сильную аллергическую реакцию, анафилактический шок, нарушение обмена веществ и воспаления.

Специалисты пояснили, что вместо пчелиного яда можно применять мази с определенной дозой секреторной деятельности желез пчелы. Однако даже такие средства можно использовать только после проверки на развитие аллергической реакции на небольшом участке кожи.

Ранее доктор Мясников назвал два напитка с противораковыми свойствами.