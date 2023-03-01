В семье Тепляковых родился восьмой ребенок с необычным именем

Восьмой ребенок родился в семье москвичей Тепляковых, в которой воспитывается 10-летняя студентка МГУ Алиса. По данным KP.RU, ребенок получил необычное имя. Теперь в однокомнатной квартире в районе Зюзино живут одновременно десять человек.

«Новорожденного сына, по словам знакомых, Тепляковы назвали Сулейманом», — говорится в материале.

Сейчас у ставших известными на всю страну родителей подрастают дети, которых зовут Алиса, Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей. Новорожденный мальчик, по информации журналистов, получил имя в честь султана Сулеймана Великолепного, правителя Османской империи.

«Восьмой ребенок совсем крошечный, грудничок. Жена Наташа все время занята с детьми, изможденная вся. Нам показалось, муж относится к ней как-то небрежно, как к производительнице. Самого Теплякова тоже видим. Он всегда в гиперактивности. И бывает довольно груб», — поделились своими впечатлениями о многодетной семье соседи Тепляковых.

Ранее отец широко известной в стране юной студентки МГУ Алисы Евгений Тепляков сообщил в семейном блоге о получении школьного аттестата его восьмилетним сыном Хеймдаллем.