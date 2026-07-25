В Щелково трое рабочих погибли при ремонте насосной станции

В городском округе Щелково Московской области трое рабочих погибли при ремонте на канализационно-насосной станции. Как сообщает в мессенджере Мах прокуратура региона, предварительной причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом.

Рабочие подрядной организации скончались прямо на месте происшествия.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности при выполнении работ повышенной опасности.

По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Ранее на Ленинградском проспекте во время проведения работ на строительной площадке двое человек погибли и еще один пострадал. Полиция организовала проверку.