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Опубликовано 25 июля 2026, 05:27
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В Щелково трое рабочих погибли при ремонте насосной станции

Прокуратура: Трое рабочих погибли при ремонте насосной станции в Щелково.
В Щелково трое рабочих погибли при ремонте насосной станции
Кадр видео: Прокуратура Московской области / Мах

В городском округе Щелково Московской области трое рабочих погибли при ремонте на канализационно-насосной станции. Как сообщает в мессенджере Мах прокуратура региона, предварительной причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом.

Рабочие подрядной организации скончались прямо на месте происшествия.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности при выполнении работ повышенной опасности.

По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Ранее на Ленинградском проспекте во время проведения работ на строительной площадке двое человек погибли и еще один пострадал. Полиция организовала проверку.

Автор:Анна Вальман
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