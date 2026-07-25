Опубликовано 25 июля 2026, 05:271 мин.
В Щелково трое рабочих погибли при ремонте насосной станции
Прокуратура: Трое рабочих погибли при ремонте насосной станции в Щелково.
Кадр видео: Прокуратура Московской области / Мах
В городском округе Щелково Московской области трое рабочих погибли при ремонте на канализационно-насосной станции. Как сообщает в мессенджере Мах прокуратура региона, предварительной причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом.
Рабочие подрядной организации скончались прямо на месте происшествия.
Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности при выполнении работ повышенной опасности.
По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Ранее на Ленинградском проспекте во время проведения работ на строительной площадке двое человек погибли и еще один пострадал. Полиция организовала проверку.