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14:19, 03 апреля 2023
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В «Современнике» отреагировали на сообщение об увольнении Ахеджаковой

«Современник» сообщил об отсутствии заявления об увольнении актрисы Ахеджаковой.

В «Современнике» отреагировали на сообщение об увольнении Ахеджаковой
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В московском государственном драматическом театре «Современник» отреагировали на сообщение об увольнении актрисы, народной артистки России Лии Ахеджаковой. В пресс-службе театра в разговоре с ТАСС заявили, что постановки с ее участием остаются в репертуаре.

В пресс-службе сообщили об отсутствии заявления от Ахеджаковой с просьбой об увольнении: по имеющейся информации, актриса не приносила такой документ в отдел кадров.

Ранее, в конце марта сообщалось, что Актриса Ахеджакова написала заявление на увольнение по собственному желанию из театра «Современник». При этом она уточнила, что после ухода из театра не планирует уезжать из страны.

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